Жителей и гостей Алматы предупредили о повышенном загрязнении воздуха

В городе прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, передает inAlmaty.kz. Синоптики предупредили жителей и гостей Алматы о повышенном загрязнении воздуха 29 августа.
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