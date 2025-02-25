Рязанца обвинили в продаже детской порнографии извращенцам за рубежом

Информация о правонарушении поступила от правоохранителей из Бразилии. Они рассказали, что в интернете существует тематический англоязычный канал с детской порнографией, а его автор может физически находиться в Рязанской области.
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