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Ивановские новости

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Женщина отсудила у храма в Ивановской области 170 тысяч за разбитую снегом машину

Женщина отсудила у храма в Ивановской области 170 тысяч за разбитую снегом машину

Стоимость ремонта автомобиля, поврежденного упавшим с крыши храма снегом, составила 170 411 рублей. Суд обязал религиозную организацию выплатить компенсацию.

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