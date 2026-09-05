Дмитриев опубликовал кадры переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев обнародовал фотографии с переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прошли в Кремле.