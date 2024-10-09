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У Василия Ливанова выявили поражение мозга

У Василия Ливанова выявили поражение мозга

Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови.

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