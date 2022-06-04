Агин-иллюстратор, Агин-толкователь: художник, показавший, как выглядели Чичиков и компания

Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Его имя нашим современникам практически ни о чем не говорит, хотя иллюстрации этого художника к «Мертвым душам» выдержали множество переизданий и стали, по сути, классикой.
Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Его имя нашим современникам практически ни о чем не говорит, хотя иллюстрации этого художника к «Мертвым душам» выдержали множество переизданий и стали, по сути, классикой.
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