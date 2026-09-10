Ещё один сотрудник Anthropic заявил, что ИИ может уничтожить человечество Еще один сотрудник ведущей американской компании, занимающейся разработками в области ИИ Ant.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян: прежних ...
- В Германии началс...
- SS Западные спутники...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым