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ТАСС

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Путин призвал присмотреться к инициативам РФ по сотрудничеству в БРИКС

Путин призвал присмотреться к инициативам РФ по сотрудничеству в БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите "БРИКС плюс", призвал коллег по объединению присмотреться к российским инициативам по оптимизации сотрудничества.

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