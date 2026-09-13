Путин призвал присмотреться к инициативам РФ по сотрудничеству в БРИКС

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите "БРИКС плюс", призвал коллег по объединению присмотреться к российским инициативам по оптимизации сотрудничества.
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