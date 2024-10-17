Жителей Мангистау предупреждают о мошенниках – сотрудниках ДГД

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что мошенники действуют по уже известной схеме – утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счет.
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