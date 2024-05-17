Что делать, если разбился градусник

Ртутные градусники хоть и уступают постепенно место электронным, но пока еще есть во многих семьях. Поэтому ситуации, когда этот прибор разбивается, а его содержимое оказывается на полу, не такая уж и редкость.
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