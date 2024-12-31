Успешная операция войск "Север": потери ВСУ достигли 35 человек в Харькове

Министерство обороны РФ сообщило о потерях украинских войск в Харьковской области. Подразделения группировки "Север" нанесли ущерб ВСУ около населённых пунктов Волчанск и Липцы, уничтожив до 35 военнослужащих, автомобиль и гаубицу Д-30.