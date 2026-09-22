Астрономы нашли планету-нептун, вращающуюся в обратную сторону: это первый случай у красного карлика!

Представьте себе планету, которая движется в обратную сторону по сравнению с вращением своей звезды. Это не просто фантастика — такое явление уже зафиксировано астрономами.
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