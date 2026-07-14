«У Ирана есть шанс выдавить США из региона»: дипломат объяснил, почему Тегеран сильнее, чем думает Вашингтон

На фоне продолжающейся эскалации между США и Ираном Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов заявил, что Тегеран имеет реальные возможности ограничить военное присутствие США в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии