Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«У Ирана есть шанс выдавить США из региона»: дипломат объяснил, почему Тегеран сильнее, чем думает Вашингтон

«У Ирана есть шанс выдавить США из региона»: дипломат объяснил, почему Тегеран сильнее, чем думает Вашингтон

На фоне продолжающейся эскалации между США и Ираном Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов заявил, что Тегеран имеет реальные возможности ограничить военное присутствие США в регионе.

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