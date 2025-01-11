«Все болельщики – это вообще психи! Бывает так, что выигрываем «мы», а проигрывают «они», футболисты». Попов о фанатах

«Если болельщики говорят слово «мы» в отношении команды, которую поддерживают, то это нормально. Даже если они смотрят футбол только по телевизору, но они проникаются зрелищем, считают, что они причастны к победам команд.
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