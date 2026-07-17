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Акции UnitedHealth взлетели на 7.6% после разгрома прогнозов по прибыли

Акции UnitedHealth взлетели на 7.6% после разгрома прогнозов по прибыли

Крупнейший американский страховщик в сфере здравоохранения UnitedHealth Group (NYSE: UNH) представил сильные квартальные результаты, которые спровоцировали резкий взлет стоимости его акций более чем на 7,6% на предторговой сессии, обновив 52-недельный максимум.

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