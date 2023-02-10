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Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Артем добавит опыта. Знаю, как он относится к трудностям и успешно преодолевает их»

Радимов о Дзюбе в «Локо»: «Артем добавит опыта. Знаю, как он относится к трудностям и успешно преодолевает их»

Владислав Радимов оценил переход Артема Дзюбы в «Локомотив». 34‑летний форвард ранее подписал контракт с «Локо» до конца сезона‑2022/23.

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