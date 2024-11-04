В Петербурге стартуют «Бражниковские чтения»

Их посвятят древнерусской певческой традиции В Петербурге стартует международный научно-творческий симпозиум «Бражниковские чтения», которым исполняется 50 лет, сообщает пресс-служба Консерватории имени Николая Римского-Корсакова.
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