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«Если бы не Роналду, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Это самое большое предательство в истории Португалии». Журналист El Chiringuito о Криштиану в запасе на Марокко

«Если бы не Роналду, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Это самое большое предательство в истории Португалии». Журналист El Chiringuito о Криштиану в запасе на Марокко

Журналист El Chiringuito раскритиковал главного тренера сборной Португалии. В матче 1/4 финала ЧМ-2022 Фернанду Сантуш выпустил Криштиану Роналду лишь на 51-й минуте, и португальцы проиграли Марокко (0:1).

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