Омск
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Омск

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Омская беспощадная «коммерция»: как складывается ситуация с нежилой недвижимостью?

Согласно открытым данным объявлений, на рынке коммерческой недвижимости Омска сложилась противоречивая ситуация.

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