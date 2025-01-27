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Турэксперт Мкртчян: отельеры в Анапе ведут себя по-хамски, повышая цены на отдых

Отельеры Анапы ведут себя по-хамски, поднимая цены на проживание, несмотря на ожидания их снижения. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Алексана Мкртчана.

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