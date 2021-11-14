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Юрий Селиванов: Так кто кого сдерживал в Черном море?

Юрий Селиванов: Так кто кого сдерживал в Черном море?

Американский министр обороны явно не видит сути происходящих событий и принимает желаемое за действительное Буквально вчера в статье «Разные башни Пентагона»  мы охарактеризовали действующего главу военного ведомства США, как человека неконструктивного и крайне антироссийски настроенного:  «Министр обороны США Ллойд Остин отличается постоянным подчеркиванием своей антироссийской настроенности и столь же регулярным подзуживанием любых внешних сил, которые стоят на таких же враждебных РФ позициях.

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