Юрий Селиванов: Так кто кого сдерживал в Черном море?

Американский министр обороны явно не видит сути происходящих событий и принимает желаемое за действительное Буквально вчера в статье «Разные башни Пентагона» мы охарактеризовали действующего главу военного ведомства США, как человека неконструктивного и крайне антироссийски настроенного: «Министр обороны США Ллойд Остин отличается постоянным подчеркиванием своей антироссийской настроенности и столь же регулярным подзуживанием любых внешних сил, которые стоят на таких же враждебных РФ позициях.