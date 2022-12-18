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В подмосковном парке «Патриот» состоялся исторический спектакль, посвященный битве за Москву

В подмосковном парке «Патриот» состоялся исторический спектакль, посвященный битве за Москву

Данная постановка была реализована при поддержке Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации .

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