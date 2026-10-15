Немецкий клуб ADAC провел испытания шин двух популярных типоразмеров: 185/65 R15 (подходит для компактных автомобилей Skoda, Volkswagen, Renault и других марок) и 225/50 R17 (BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A4).
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