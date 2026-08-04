"Челны" приостановили участие в ВХЛ из-за нехватки 250 млн рублей

Из-за финансовых трудностей хоккейный клуб "Челны" приостанавливает участие в следующем сезоне ВХЛ. Президент клуба Фарид Салахов отметил, что команда ищет новые инвестиции для возобновления своей деятельности, несмотря на сложное решение о текущей приостановке.