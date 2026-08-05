Вучич и Додик указали на помощь Запада хорватам в преступлениях против сербов в 1995 году

Президент Сербии Александр Вучич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик выступили на памятных мероприятиях в Мрконич-Граде, посвящённых жертвам операции «Буря», проведённой хорватскими силами в августе 1995 года.
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