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На Смоленщине вырос размер пособия на питание для беременных, кормящих матерей и детей до 3 лет

На Смоленщине вырос размер пособия на питание для беременных, кормящих матерей и детей до 3 лет

Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Анохин В Смоленской области увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемом по заключению врачей, с 1 января 2024 года до 500 рублей.

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