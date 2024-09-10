На Смоленщине вырос размер пособия на питание для беременных, кормящих матерей и детей до 3 лет

Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Анохин В Смоленской области увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемом по заключению врачей, с 1 января 2024 года до 500 рублей.