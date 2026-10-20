✅ Малые предприятия в Крыму могут получить гранты до 70% на оборудование и льготные кредиты Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк рассказал, на какую поддержку могут рассчитывать малые предприятия и кооперативы.
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