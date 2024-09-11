Мужчины из Донецка и Мелитополя грабили туристов в Крыму

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Ялты и Алушты задержали подозреваемых в серии краж из номеров гостиниц и баз отдыха на курортах Судака, Ялты и Алушты.
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