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Крымское информационное агентство

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Мужчины из Донецка и Мелитополя грабили туристов в Крыму

Мужчины из Донецка и Мелитополя грабили туристов в Крыму

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Ялты и Алушты задержали подозреваемых в серии краж из номеров гостиниц и баз отдыха на курортах Судака, Ялты и Алушты.

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