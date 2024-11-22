Ленобласть и Социальный фонд будут сотрудничать в реабилитации участников спецоперации

Они обсудили ускорение процедуры замены ТСР На рабочей встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константина Островского были обсуждены вопросы реабилитации участников специальной военной операции и ускорения процедуры замены технических средств реабилитации (ТСР), передает «ЛенТВ24».