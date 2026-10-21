За новый BAIC Taitan 5X в Китае запросили минимальные 139 900 юаней, или 1,73 млн рублей. В России топовая Lada Niva Travel стоит на 100 000 рублей дороже.
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