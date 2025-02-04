Проблемы в семьях Монголии порождены финансовыми проблемами — исследование

Современное состояние семейных отношений в Монголии и проблемы, с которыми сталкиваются семьи были представлены на заседании рабочей группы по совершенствованию семейного законодательства Монголии, сообщает 4 февраля информационный портал news.
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