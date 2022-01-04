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В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал убрать с Красной площади «кладбище» деятелей СССРМогилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени, следует убрать из-под Кремлевской стены в Москве и перенести в другое место.

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