В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал убрать с Красной площади «кладбище» деятелей СССРМогилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени, следует убрать из-под Кремлевской стены в Москве и перенести в другое место.
Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал убрать с Красной площади «кладбище» деятелей СССРМогилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени, следует убрать из-под Кремлевской стены в Москве и перенести в другое место.
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