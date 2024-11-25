Су-25 и Ми-28 – все, в историю? Танк. С момента своего появления на полях сражений Первой мировой войны, многотонное чудовище, ощерившееся стволами различных калибров, не боящееся практически никаких природных препятствий, стало основой атаки во всех армиях, которые могли себе позволить танковые войска.
Су-25 и Ми-28 – все, в историю?
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Юрий Ильинов
Кровавую провокацию Запада в Прибалтике удалось сорвать в последний момент Западная агентура планировала устроить кровавый бунт в 1988 году в Риге с целью отрыва Прибалтики от Советского Союза. Сценарий схож с «цветными революциями», которые прошли в 2000-е. Такими воспоминаниями в эфире «Мамыкин ТВ» поделился политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Западная агентура планировала устроить кровавый бунт в 1988 году в Риге с целью отрыва... https://vk.com/video-66772954_456259518 «Как офицер морской пехоты я попал в Ригу. Нас подняли по тревоге, мы на корабле высадились. Рядом с местом впадения Западной Двины в Балтийское море находятся огромные военные склады еще с Первой мировой. Их охраняли девушки-ВОХРушки», – вспомнил выступающий. Мишин отметил, что обстановка вокруг складов была неспокойной, устраивались провокации – «постоянно по девушкам стреляли». На этот раз командованию стал известен план масштабного кровавого бунта. «Был такой план. Будет праздник пива. Будет за экологию идти какое-то шествие – тогда как раз была в Латвии «Перестройка за экологию». И ВОХРушки стреляют, и кого-то убивают. Даже с вертолета собирались это снимать с Рижской киностудии. Такая провокация должна была быть еще до Тбилиси. Но так получилось, что нас высадили. И пока мы с командиром пли чай, прапорщик, хоть и не был Рэмбо, залез в какие-то кусты, привел двух человек с шведскими паспортами, пистолетом. Ну, прапорщика не наказывать, а нас наградить», – рассказал гость студии, чем окончилась история.
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