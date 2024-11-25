Су-25 и Ми-28 – все, в историю?

Юрий Ильинов

Кровавую провокацию Запада в Прибалтике удалось сорвать в последний момент Западная агентура планировала устроить кровавый бунт в 1988 году в Риге с целью отрыва Прибалтики от Советского Союза. Сценарий схож с «цветными революциями», которые прошли в 2000-е. Такими воспоминаниями в эфире «Мамыкин ТВ» поделился политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Западная агентура планировала устроить кровавый бунт в 1988 году в Риге с целью отрыва... https://vk.com/video-66772954_456259518 «Как офицер морской пехоты я попал в Ригу. Нас подняли по тревоге, мы на корабле высадились. Рядом с местом впадения Западной Двины в Балтийское море находятся огромные военные склады еще с Первой мировой. Их охраняли девушки-ВОХРушки», – вспомнил выступающий. Мишин отметил, что обстановка вокруг складов была неспокойной, устраивались провокации – «постоянно по девушкам стреляли». На этот раз командованию стал известен план масштабного кровавого бунта. «Был такой план. Будет праздник пива. Будет за экологию идти какое-то шествие – тогда как раз была в Латвии «Перестройка за экологию». И ВОХРушки стреляют, и кого-то убивают. Даже с вертолета собирались это снимать с Рижской киностудии. Такая провокация должна была быть еще до Тбилиси. Но так получилось, что нас высадили. И пока мы с командиром пли чай, прапорщик, хоть и не был Рэмбо, залез в какие-то кусты, привел двух человек с шведскими паспортами, пистолетом. Ну, прапорщика не наказывать, а нас наградить», – рассказал гость студии, чем окончилась история.