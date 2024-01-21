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Газета «Культура»

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Литературоведа из Шри-Ланки наградили медалью Александра Пушкина

Литературоведа из Шри-Ланки наградили медалью Александра Пушкина

Известный историк литературы и переводчик из Шри-Ланки Ранджана Сенасингхе награжден медалью Александра Пушкина за вклад в развитие культурных связей с Россией, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин.

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