Завтра ряд улиц Симферополя и Симферопольского района временно останется без света из-за ремонтных работ

По информации пресс-службы предприятия «Крымэнерго», 28 августа с 8:00 до 18:00 будет отключена подача электроэнергии для проведения аварийно-восстановительных работ в следующих населённых пунктах: Симферополь: шоссе Евпаторийское; улицы: Амурская, Арзы, Берекет, Битумная, Валдайская, Весенняя, Вильямсона, Гагарина, Гайдара, Генчлик, Героев Сталинграда, Джанкойская, Енисейская, Железнодорожная, Западная, Иртышская, Киевская, Ким, Ларионова, Ленская, Линейная, Луганская, Мариша, Марка Донского, Маршала Василевского, Маршала Жукова, Мелитопольская, Мраморная, Муромская, Никанорова, Новая, Обская, Пехотинцев, Раздольная, Ракетная, Ростовская, Салгирная, Смольная, Л.