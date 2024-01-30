Салат стал вкуснее шашлыка: жарим на мангале мясо и овощи, а затем смешиваем вместе

Может ли салат быть вкуснее любимого многими шашлыка? Легко, если готовить его так же, на мангале. Для салата мы отдельно как следует прожарим мясо, затем запечем на углях овощи и затем аккуратно смешаем все вместе.
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