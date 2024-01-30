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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Салат стал вкуснее шашлыка: жарим на мангале мясо и овощи, а затем смешиваем вместе

Может ли салат быть вкуснее любимого многими шашлыка? Легко, если готовить его так же, на мангале. Для салата мы отдельно как следует прожарим мясо, затем запечем на углях овощи и затем аккуратно смешаем все вместе.

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