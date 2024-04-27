Посольство РФ: высказывания главы ВС Британии граничат с оправданием терроризма

На фоне заявлений адмирала Тони Радакина, начальника штаба обороны британских ВС, в посольстве РФ в Лондоне сложилось мнение, что высказывания адмирала, касающиеся увеличения числа ударов вглубь России, могут быть восприняты как оправдание терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии