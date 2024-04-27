Посольство РФ: высказывания главы ВС Британии граничат с оправданием терроризма

На фоне заявлений адмирала Тони Радакина, начальника штаба обороны британских ВС, в посольстве РФ в Лондоне сложилось мнение, что высказывания адмирала, касающиеся увеличения числа ударов вглубь России, могут быть восприняты как оправдание терроризма.