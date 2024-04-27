Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Пусть уёбывают обратно, по кищлякам, и крутят хвосты ишакам!В МИД РФ разъясни...
  • Невидимка Невидимка
    Что происходит в нашей стране?В Тюменской облас...
  • Boris Boriskov
    Чего он может в военном деле он по натуре ВОР А ВОР должен сидеть в тюрьме разве можно ему доверять какое то подразде...Баранец оценил во...

Посольство РФ: высказывания главы ВС Британии граничат с оправданием терроризма

Посольство РФ: высказывания главы ВС Британии граничат с оправданием терроризма

На фоне заявлений адмирала Тони Радакина, начальника штаба обороны британских ВС, в посольстве РФ в Лондоне сложилось мнение, что высказывания адмирала, касающиеся увеличения числа ударов вглубь России, могут быть восприняты как оправдание терроризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх