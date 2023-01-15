Uspei.com

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    “Это огромный ска...
  • Игорь
    Че ссуки жрать захотелось?Минфин США отмени...
  • Игорь
    Переговоры возможны только на условиях безоговорочной капитуляции ВСУ, выдачи для трибунала ВСЕХ военных преступников...Пресс-секретарь З...

Комбат ДНР Ходаковский: «В ЧВК “Вагнер” действует принцип “вижу цель, не вижу препятствий”»

Комбат ДНР Ходаковский: «В ЧВК “Вагнер” действует принцип “вижу цель, не вижу препятствий”»

Александр Ходаковский, командир батальона “Восток” в Донецкой Народной Республике, считает, что успех штурмовым подразделениям частной военной компании (ЧВК) “Вагнер” в Соледаре принесли определенные приемы и алгоритмы согласованных действий.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх