Комбат ДНР Ходаковский: «В ЧВК “Вагнер” действует принцип “вижу цель, не вижу препятствий”»

Александр Ходаковский, командир батальона “Восток” в Донецкой Народной Республике, считает, что успех штурмовым подразделениям частной военной компании (ЧВК) “Вагнер” в Соледаре принесли определенные приемы и алгоритмы согласованных действий.
Александр Ходаковский, командир батальона “Восток” в Донецкой Народной Республике, считает, что успех штурмовым подразделениям частной военной компании (ЧВК) “Вагнер” в Соледаре принесли определенные приемы и алгоритмы согласованных действий.
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