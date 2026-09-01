Еврей не может быть нацистом?

Израильский суд оправдал 36-летнего Йона Шрайбера в деле об избиении католической монахини.Инцидент произошел 28 апреля в старом городе Иерусалима.
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