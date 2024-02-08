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Почти половина национализированных в России предприятий получила новых хозяев

Почти половина национализированных в России предприятий получила новых хозяев

Девять из 22 предприятий, которые за последние годы перешли в собственность Российской Федерации по искам Генпрокуратуры о пересмотре приватизации и коррупционным основаниям, в 2023 году обрели новых собственников, выяснил RTVI.

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