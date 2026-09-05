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ИА Регнум

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Путин поздравил с успехом первую в истории 500-балльницу на ЕГЭ

Путин поздравил с успехом первую в истории 500-балльницу на ЕГЭ

Президент России Владимир Путин поздравил с успехом московскую выпускницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) набрала максимально возможные 500 баллов.

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