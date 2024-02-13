Спикер палаты представителей США: без решения по границе законопроект о помощи Киеву будет заблокирован

Без решения по границе США законопроект о помощи Киеву будет отклонен нижней палатой американского конгресса.
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