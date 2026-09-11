Россияне назвали желаемый уровень МРОТ. Кто предъявил самые высокие требования?Россияне назвали желаемый уровень минимального размера оплаты труда.
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