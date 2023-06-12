Доля Китая в импорте новых автомобилей в РФ превысила 75%

"Импортозамещение" полным ходом. Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) заявил, что в мае 2023 года китайский автопром занимал 75,2% во всём импорте новых автомобилей в Россию.
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