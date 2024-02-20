США отказались признавать Ассанжа журналистом

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 20 февраля, заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистом, поскольку его методы работы идут вразрез с репортерской практикой, – сообщают СМИ.