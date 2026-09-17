Расчет «Торнадо-С» уничтожил РСЗО HIMARS боевиков на Харьковском направлении

Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» группировки войск «Запад» уничтожил РСЗО боевиков.
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