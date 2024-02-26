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Термобарическое оружие нового поколения: Россия заявила о создании ТОС-3 "Дракон"

Термобарическое оружие нового поколения: Россия заявила о создании ТОС-3 "Дракон"

Вчера 35K прочитали ТОС-3 "Дракон" находится в разработке По данным источников в российской оборонной промышленности, ТОС-3 "Дракон" будет включать в себя элементы конструкции своих предшественников, в том числе гусеничное шасси танков Т-72 или Т-90.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Для поджарки поросят...
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17 час.
Андрей Stan
Надеюсь, что противников ожидает максимально поразительный эффект действия нашего Дракоши... )))
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15 час.

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