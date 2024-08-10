Джо Томассон стал игроком «Гран-Канарии»

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Защитник (31 год, 193 см) подписал с испанским клубом контракт на сезон-24/25. Начав прошлый сезон в «Гранаде», в феврале Томассон заключил соглашение с «Маккаби Тель-Авив».