Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Порошенко – Ахметову: «Надо кончать со Штепселем и Тарапунькой, иначе потеряем всё»

Порошенко – Ахметову: «Надо кончать со Штепселем и Тарапунькой, иначе потеряем всё»

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны быть немедленно свергнуты, иначе бандеровцы проиграют в войне против России, и крышующие их толстосумы потеряют всё, нажитое нечестным трудом.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Договорняк Порошенко еврея с Ахметовым татарин, Что-то новое в нашем колхозе.
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18 час.
m
mlee
Поздняк метаться
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18 час.

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