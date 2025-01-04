Стратегическая перекалибровка: Запад может попасть в ловушку России в Ливии

Падение президента Сирии Башара Асада в прошлом месяце знаменует собой сдвиг исторических масштабов. Теперь Москва может открыто переходить к прямой реализации стратегии, которую давно задумала – вхождение в Ливию.
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